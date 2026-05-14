Karamürsel'de Bandırma Vapuru Maketi Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karamürsel'de Bandırma Vapuru Maketi Sergilendi

Karamürsel\'de Bandırma Vapuru Maketi Sergilendi
14.05.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Bandırma Vapuru'nun 1/16 ölçekli maketini sergiledi.

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından hazırlanan Bandırma Vapuru maketi, Karamürsel Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Gemi İnşaatı Programı 2. sınıf öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip, Bandırma Vapuru'nun 1/16 ölçekli maketini hazırladı.

Öğrencilerin çalışmaları için Karamürsel Belediyesi Meslek Edindirme Kurs Merkezi (KAR-MEK) Model Gemi Kursu Atölyesi kullanıma açıldı.

Yaklaşık 7 ay süren çalışmada öğrenciler, model gemi yapımı konusunda uygulamalı deneyim kazanırken Bandırma Vapuru'nun maketini gerçeğine uygun şekilde hazırlamaya çalıştı.

Ahşaptan hazırlanan maket, 3 metre uzunluğunda, 43 santimetre genişliğinde ve direklerle birlikte 1,45 metre yüksekliğinde üretildi.

Öğrenciler tarafından hazırlanan Bandırma Vapuru maketi, Karamürsel Kültür Merkezi'nde sergilendi.

Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Bamyacı, AA muhabirine, projede yer alan öğrencilerin özveriyle çalıştığını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje direktörü Enes Şamil Akçay ise çalışma sürecinde teknik resim, proje okuma, ahşap oyma ve birleştirme gibi alanlarda uygulama yapma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Maketin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamürsel Stadı'nda sergileneceğini aktaran Akçay, daha sonra Karamürsel Denizcilik Meslek Yüksekokulu girişinde kalıcı olarak ziyaretçilere açılacağını bildirdi.

Proje ekibinde yer alan Ahmet Cellek de çalışmanın ekip halinde yürütüldüğünü belirterek, Bandırma Vapuru'nun tarihi önemini yansıtan detaylara özen gösterdiklerini aktardı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Denizcilik, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'de Bandırma Vapuru Maketi Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:05:54. #7.13#
SON DAKİKA: Karamürsel'de Bandırma Vapuru Maketi Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.