Karamürsel\'de Denizde Köpüksü Tabakalar

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde denizde köpüksü tabaka görüldü.
4 Temmuz Mahallesi'ndeki sahilde, teknelerin bulunduğu alanda köpüksü tabakalar oluştu.
İki gündür bölgede etkili olan öbekler halindeki tabakalar, zaman zaman yağan yağmurun etkisiyle azaldı.
Dağılan tabakalar, dalgalarla açıktan kıyıya doğru sürüklenerek teknelerin bulunduğu alanda toplandı.
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