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Karamürsel'de düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze'ye bağışlandı - Son Dakika
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Karamürsel'de düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze'ye bağışlandı

Karamürsel ilçesinde düzenlenen 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi kapsamındaki kermeste hazırlanan yiyecek, içecek ve kıyafetler, Filistinli vatandaşların yararına satışa sunuldu. Kermesten elde edilen 37 bin 185 lira, İsrail saldırısı altındaki Gazze halkına destek için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlandı. Okul müdürü, etkinliğin meseleye duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapıldığını belirterek, böyle bir etkinliğin yapıldığı için okul adına onur ve gurur duyduklarını ifade etti.

Karamürsel\'de düzenlenen kermesten elde edilen gelir Gazze\'ye bağışlandı
29.12.2023 - 15:09,  Güncelleme: 15:12
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Karamürsel ilçesinde, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında düzenlenen kermeste hazırlanan yiyecek, içecek ve kıyafetler, Filistinli vatandaşların yararına satışa sunuldu.

Kaymakam Hikmet Özbağçı İlkokulunda düzenlenen kermesten elde edilen 37 bin 185 lira, İsrail saldırısı altındaki Gazze halkına destek için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışlandı.

İlkokulu Müdürü Kamuran Ögcem, yaptığı açıklamada, kermesin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür etti.

Gazze meselesinin, tüm insanlığın meselesi haline geldiğini vurgulayan Ögcem, "Bu doğrultuda, meseleye duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla bu etkinliği yaptık. İnanıyoruz ki; bu temiz ve güzel etkinlikler, zalimlerin sonunu getirecek ve mazlumların zaferiyle sonuçlanacaktır. Böyle bir etkinliğin yapıldığı için okulum adına onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Etkinlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

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