Karamürsel\'de duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
D130 kara yolu Yalova istikametinde N.Ç. (66) idaresindeki 41 KK 083 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 Temmuz Mahallesi mevkisinde duvara çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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