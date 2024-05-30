Karamürsel'de taksi şoförünü öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde taksi şoförünü silahla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 10 yıla, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet"ten de 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlçede 4 Temmuz Mahallesi Çiftlik Sokak'ta 14 Ekim 2023'te 41 T 6018 plakalı taksinin sürücüsü Murat Karaca'nın (42), Mustafa G. (37) tarafından silahla öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda maktulün vücudunda 14 mermi çekirdeği yarasının bulunduğunun belirlendiği anlatıldı.

İddianamede, olay günü kız arkadaşı N.Ş. ile buluşan Mustafa G'nin taksi durağında maktulü özellikle sorduğu aktarılarak, belinde silah olan ve gergin tavırlar sergileyen Mustafa G'nin kız arkadaşına hitaben "Ben herkesle vedalaştım, senin yerinde olsam Allah'tan af dilerim." şeklinde söylemde bulunduğu belirtildi.

Mustafa G'nin bu söylemlerinin, maktule yönelik eylem hazırlığında olduğunu, kasten öldürme suçunu planlayarak ve tasarlayarak işlediğini gösterdiği anlatılan iddianamede, sanığın, maktulün aracına, durakta sırada başka araç olmasına rağmen tek başına özellikle bindiği kaydedildi.

İddianamede, maktulün 2014'te motosiklet alışverişi sırasında sanığın kardeşine tokat atmasıyla ilgili ikili arasında araçta tartışma çıktığı, Mustafa G'nin Karaca'yı silahla öldürmekle tehdit ettiği aktarıldı.

Sanığın savunmasında maktulü öldürmek istemediğini, olayın aniden meydana geldiğini, kendisine doğru hamle yapması üzerine silahla ateş ettiğini söylediği belirtilen iddianamede, savunmaya yönelik, inkara dayalı, suçtan kurtulmaya yönelik beyanlara itibar edilmediği bildirildi.

İddianamede, Mustafa G'nin savunmasında, 2016'da işlediği "kasten öldürme" suçundan cezaevine girdiğini, 2021'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde denetimli serbestlikle tahliye edildiğini aktardığına yer verildi.

Hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen sanığın, "silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 2 yıldan 10 yıla, "6136 sayılı Kanuna Muhalefet"ten de 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.