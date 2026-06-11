Karamürsel'de Yangın: Anne ve Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika
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Karamürsel'de Yangın: Anne ve Çocuk Kurtarıldı

Karamürsel\'de Yangın: Anne ve Çocuk Kurtarıldı
11.06.2026 22:04
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Karamürsel'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan anne ve çocuğu kurtarıldı.

4 Temmuz Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, evde mahsur kalan anne ve çocuğunu tahliye etti.

Yangın, ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Karamürsel, Kurtarma, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karamürsel'de Yangın: Anne ve Çocuk Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özlem Mzlm Özlem Mzlm:
    iyi kurtulmuşlar ama yine de insanlar yangın güvenliği hakkında hiçbir şey öğrenmemiş görülüyor 0 0 Yanıtla
  • Bengü Çınar Bengü Çınar:
    yazık yazık böyle trajediler oluyo artık ?? zamanlar değişti kültür değişti hiç kimse komşusuna bakmıyo ?? eskiden bu tür şeylerde halk birbirini uyarırdı ama şimdi herkes kendi hayatında ?? 0 0 Yanıtla
  • Mahir Baltaci Mahir Baltaci:
    vay be böyle şeyler avrupa'da olsa çok daha önceden çözülürdü herhalde ama neyse iyi ki itfaiye ekipleri hızlı davranmış da anne çocuk kurtulmuş işte 0 0 Yanıtla
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