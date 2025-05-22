Karanlıktan Sonra Belgeseli Kayseri'de Gösterildi

Haber: SEYİT ALP BERBER
(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi'nin destekleriyle hayata geçirilen 04.17 Belgesel Atölyesi'nin hazırladığı "Karanlıktan Sonra" adlı belgesel film, Kayseri'de izleyiciyle buluştu.
Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) iş birliğinde, AGÜ Konferans Salonu'nda 04.17 Belgesel Atölyesi'nin "Karanlıktan Sonra" adlı belgesel filmi gösterildi.
Programın açılış konuşmasını, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu yaptı. Uzunlu, afet sonrası kadınların güçlendirilmesinin ve kadın dostu kentlerin inşasının önemine dikkati çekti.
Uzunlu'nun konuşmasının ardından "Karanlıktan Sonra" belgeselinin gösterimi yapıldı. 6 Şubat Depremleri'nin ardından kadınların yaşadıkları travmayı, mücadeleyi ve dayanışma pratiklerini konu alan belgesel, izleyicilere duygusal anlar yaşattı.
Gösterimin ardından düzenlenen söyleşinin moderatörlüğünü AGÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Armağan Teke Lloyd üstlendi.
Söyleşiye belgeselin proje koordinatörü Selma Kara ile 04.17 Belgesel Atölyesi katılımcılarından Filiz Ertaş konuşmacı olarak katıldı.
Program, izleyicilerin sorularının yanıtlandığı interaktif bölümle sona erdi.
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