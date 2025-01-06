Karantina Filmi 2025'te Vizyonda

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Hiçbir şey olmamış gibi yeni paylaşım yaptı

HABER: HİLAL SOLMAZ

(İSTANBUL) - Yazar Beyza Alkoç'un en çok satanlar listesinin başında bulunan "Karantina" adlı romanı, aynı isimle sinemaya uyarlandı. Alkoç, "Kitaplarım arasında en sevilen ve gençlere hitap eden, biraz Hollywood tarzı bir gençlik hikayesi. Filmimiz de renkleri ve görüntüsüyle bu tarzı yansıtıyor" dedi. ANKA Haber Ajansı filmin oyuncularına mikrofon uzattı.

OTTO Entertainment ve Movie Factory ortak yapımcılığında gerçekleştirilen film, prodüksiyonu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en fazla gişe beklentisi olan yapımlarından biri olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Kitap milyonlarca okur tarafından büyük bir ilgiyle okunurken, filmin de aynı şekilde ilgi çekmesi bekleniyor. Filmin başrollerinde Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay, Taha Baran Özbek, İlker Aksum ve Deniz Uğur gibi ünlü isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Ahmet Topuz'un üstlendiği film, Beyza Alkoç'un okurları tarafından uzun süredir bekleniyordu. Kitabın Beyza Alkoç ve filmin oyuncuları, ANKA Haber Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

Oyuncu İlker Aksum, filmle ilgili "Fenomen bir romanın sinemaya uyarlanması her zaman zorlu bir süreçtir. Biz de bu süreci dikkatle ele aldık ve titizlikle çalıştık. Yönetmeni, senaristi ve oyuncu kadrosu ile çok başarılı bir iş çıkardığımıza inanıyorum. Filmde özel okulun sahibini canlandırıyorum ve sürprizli bir karaktere hayat veriyorum. Ne demek istediğimi filmi izledikten sonra daha iyi anlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

Yazar Beyza Alkoç ise Karantina romanını 16 yaşında yazdığını belirterek, "Kitaplarım arasında en sevilen ve gençlere hitap eden, biraz Hollywood tarzı bir gençlik hikayesi. Filmimiz de renkleri ve görüntüsüyle bu tarzı yansıtıyor" dedi.

Oyuncu Demirhan Demircioğlu, film sürecinde Beyza Alkoç'la birlikte çok keyifli bir deneyim geçirdiklerini ifade etti ve "İyi bir senaryo vardı, biraz tedirgin olsak da elimizden gelenin en iyisini yaptık" diye konuştu.

Oyuncu Taha Baran Özbek ise Karantina filminin 2025'in en çok beklenen yapımlarından biri olduğunu vurgulayarak, "Bu filmde yer almak bizi çok heyecanlandırıyor. 10 Ocak'ta sinemalarda olacak, biz de sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Filmin Konusu

Zeynep Akay (Meltem Akçöl), babası ve annesiyle birlikte, babasının iş nedeniyle eski okulundan ve evinden ayrılıp, ailesine tahsis edilen yeni evlerine taşınır. Zeynep, eğitim hayatına Zorlu Koleji'nde devam edecektir. Ancak okulun ilk günü, okul müdürü Ender Zorlu (İlker Aksum) tarafından yapılan bir açıklama ile bambaşka bir hale gelir. Okulda bir öğrencide ciddi bir salgın hastalığın belirtileri görülür ve okul karantinaya alınır. Bu karar, okuldaki olayların giderek daha karmaşık ve tehlikeli bir hale gelmesine yol açar. Ender Zorlu'nun oğlu Onur (Demirhan Demircioğlu) ise, hem babasını korumaya çalışırken hem de arkadaşları Burak (Onur Bay) ve Mert (Taha Baran Özbek) ile birlikte okuldaki sıradışı olayları çözmeye çalışır. Ancak Onur, hiç beklemediği bir anda aşkla tanışırken, hayatını değiştirecek önemli kararlar almak zorunda kalacaktır.

Karantina filmi, 10 Ocak 2025 tarihinde sinemalarda izleyicisiyle buluşacak.