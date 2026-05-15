Karaok Tanksavar Eğitimi İzmir'de Gerçekleşti

15.05.2026 13:33
TSK'nın EFES-2026 Tatbikatı'nda, Karaok tanksavar sistemi ile güvenli atış eğitimleri yapıldı.

İZMİR'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında Karaok tanksavar silah sistemi ile eğitim gerçekleştirildi. Karaok tanksavar silah sisteminin, 'At-unut' özelliği sayesinde kullanıcı olan nişancının bulunduğu ortamı güvenli bir şekilde terk edebilmesine imkan sağladığı belirtildi.

İzmir'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin EFES-2026 Tatbikatı kapsamında, Karaok tanksavar silah sistemi ile eğitim gerçekleştirildi. Seferihisar Doğanbey Mahallesi'nde gerçekleştirilen Karaok tanksavar eğitimi kapsamında üst komutanlıktan gelen emir ile mürettebatta bulunan nişancı ve nişancı yardımcısı, düşman unsurunun bulunduğu noktaya atış icra etmek için toplanma bölgesinden, atış mevzisine geldi. Nişancı ve nişancı yardımcısı, iki ayrı sandık içinde bulunan Karaok silah sistemi ve Karaok fırlatma sistemini çıkarıp birleştirerek mevziiye geçti. Manga komutanın emri doğrultusunda hedefe atım gerçekleştirdi. Atıştan sonra nişancı ve nişancı yardımcısının hedefi takip etmesine gerek kalmadan, Karaok tanksavarının 'At-unut' modu sayesinde mevziyi değiştirip, bir sonraki hedef için hazırlıklarını yaptı. Nişancı ve nişan yardımcısı, bir sonraki atış için emri beklemeye başladı.

KARAOK, EN AZ 65 METRE EN FAZLA 2 BİN 500 METRE MENZİLE SAHİP

Karaok silah sisteminin, Türk savunma sanayinin bir alt kolu olan ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretildiği ve 2026 yılında TSK'nın envanterine girdiği belirtildi. Tek el tarafından kullanılabilen, omuzdan ateşlenen portatif 'at-unut' özellikleri olan bir tanksavar silah sistemi olan Karaok, tank, zırhlı personel taşıyıcı, mağara, koruyucu, bina gibi hedeflere karşı kullanmaya uygun olduğu ifade edildi. At-unut özelliği sayesinde kullanıcı olan nişancının bulunduğu ortamı güvenli bir şekilde terk edebilmesine imkan sağladığı aktarıldı. Hafif bir tanksavar silahı olan Karaok'un, en az 65 metre, en fazla 2 bin 500 metre menzile sahip olduğu belirtildi. Meskun mahal ve amfibi harekatlarda kullanılabildiği belirtilen Karaok silahının, üstten vuruş ve doğrudan vuruş modu özelliğine sahip olduğu ifade edildi. Üstten vuruş modu sayesinde tankları en zayıf ve en güçsüz yerinden vurabilmesi ile dikkat çektiği belirtilirken, kule mevzi veya bekleme mevzisinde bulunan araçlara etkili menzil sağladığı vurgulandı. Karaok'un silah sistemi ve fırlatma sistemi olmak üzere iki parçadan oluştuğu ve 40 kilometre hıza kadar ulaşan hareketli hedeflere atış yapabildiği ifade edildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
