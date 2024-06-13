Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Mezun Oldu

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Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu öğrencileri düzenlenen törenle mezun oldu.

Karapınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende okul birincisi, okul kütüğüne ismini ve dönemini içeren çerçeveyi çekiçle çaktı.

Ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Mezuniyet öncesinde öğrenciler, Filistin bayrağı açarak soykırıma karşı tepki gösterdi.

Meslek Yüksekokulu Müdürü Naim Çağlar Diri, "Bugün burada, öğrencilerimizin emeklerinin karşılığını aldıkları bu özel günde onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mezun olan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, gelecek hayatlarında başarılar diliyoruz." dedi.