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Karapınar Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Arasında 2024-2025 Yılı Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı - Son Dakika
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Karapınar Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Arasında 2024-2025 Yılı Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

Karapınar Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında 2024-2025 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Keçeci ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, sözleşmenin işçilerin haklarını ve çalışma şartlarını iyileştireceği vurgulandı.

Karapınar Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Arasında 2024-2025 Yılı Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı
05.01.2024 - 17:23,  Güncelleme: 17:24
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Karapınar Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası arasında 2024-2025 yılı toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediye Başkanı Mehmet Yaka, Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Keçeci, Başkan Yardımcısı Mehmet Doğdu, Mali Hizmetler Müdürü Süleyman Kılıçlı, Destek Hizmetleri Müdürü Talip Karagöz, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü İsmail Hakkı Harmancı ile belediye işçi sendika temsilcisi Zafer Yazgan ve belediye işçilerinin katılımıyla imza töreni gerçekleştirildi.

Yaka, yaptığı açıklamada, "İşçilerimizin haklarına ve çalışma şartlarına yönelik bir adım daha attık. 2024-2025 yılı için imzalanan bu toplu iş sözleşmesi, hem işçilerimizin memnuniyetini artıracak hem de belediyemizin hizmet kalitesine olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

Hizmet İş Sendikası 2 Nolu Şube Başkanı Hüseyin Keçeci ise toplu iş sözleşmesinin her iki taraf için de adil ve dengeli şekilde hazırlandığını belirtti.

Konuşmaların ardından imzalar atıldı.

Kaynak: AA
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