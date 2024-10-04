Karapınar'da 3.9 Büyüklüğünde Deprem

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Konya'nın Karapınar ilçesinde saat 08.57'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.57'de merkez üssü Karapınar olan 3.9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Konya Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabı X'te yapılan açıklamasında, "İlimiz Karapınar ilçesinde saat 08.57 sıralarında 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup, herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmamıştır. Saha taraması devam etmektedir. Depremi hisseden hemşehrilerimize geçmiş olsun. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.