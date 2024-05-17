Karapınar Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında gençler Karacadağ bölgesine gezi düzenledi

Konya'nın Karapınar ilçesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, gezi etkinliği gerçekleştirildi.
Karacadağ bölgesine düzenlenen etkinlikte konuşan Karapınar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Ali Karakul, gençlerin zorlu bir arazide saatlerce yürüdüklerini kaydetti.
Karacadağ bölgesindeki Mennek Kalesi'ne ulaşan gençler, büyük bir Türk Bayrağı açtı.
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