Karapınar'da Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı

Konya'nın Karapınar ilçesinde "Karapınar'da Sürdürülebilir Tarım" konulu çalıştay düzenlendi.

Bir otelde düzenlen çalıştayda, kuraklık, zirai don olayları, obruk oluşumu, yeraltı su kaynakları, iklim değişikliği ve hayvancılık konuları ele alındı.

AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise suyun önemine dikkati çekerek "Bölge için su en öncelikli gündemdir. Tarımsal üretimin devamlılığı için Karapınar'a su temini noktasında tüm kurumlarla iş birliği içinde çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, çalıştaya katılan akademisyen ve katılımcılara teşekkür ederek, "Tarımın her geçen gün stratejik önem kazandığı bir çağda, bu tür bilimsel buluşmalar çok kıymetli. Karapınar'ın potansiyelini daha ileriye taşımak için hep birlikte çalışacağız." dedi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da tarımsal üretimde yerel yönetimlerin sorumluluğunun büyük olduğunu vurgulayarak, belediye olarak çiftçilerin yanında olduklarını söyledi.

Programa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Güneri, akademisyenler ve çok sayıda çiftçide katıldı.