Karapınar'da Voleybol Turnuvasında Ceren Su Özer'e Moral Organizasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Karapınar'da Voleybol Turnuvasında Ceren Su Özer'e Moral Organizasyonu

Karapınar\'da Voleybol Turnuvasında Ceren Su Özer\'e Moral Organizasyonu

Karapınar'da düzenlenen voleybol turnuvasında, pankreas kanseri tedavisi gören Ceren Su Özer'e moral vermek amacıyla sürpriz bir organizasyon gerçekleştirildi. Atış Test Değerlendirme Komutanlığı'nda görev yapan askeri personel, öğretmenler ve İlçe Spor Müdürlüğü yetkilileri, Özer'e çeşitli hediyeler verdi. Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da moral verdiği Özer'e, tedavi sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.

18.05.2024 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karapınar'da kaymakamlık tarafından düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor.

Atatürk Spor Salonu'ndaki turnuvada, Poligon Gücü ve MEB Kültür Spor takımları karşılaştı.

Karşılaşma öncesi, pankreas kanseri tedavisi gören Ceren Su Özer'e moral vermek amacıyla sürpriz bir organizasyon gerçekleştirildi.

Atış Test Değerlendirme Komutanlığı'nda görev yapan askeri personel, karşı takımda yer alan öğretmenler ve İlçe Spor Müdürlüğü yetkilileri, Özer'e çeşitli hediyeler verdi.

Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal da moral verdiği Özer'e, tedavi sürecini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kaynak: AA

Pankreas Kanseri, İbrahim Önal, Kaymakamlık, Karapınar, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapınar'da Voleybol Turnuvasında Ceren Su Özer'e Moral Organizasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:10 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan: Görüntüler 7 yıl öncesine ait, tamamıyla aile ortamı
18:38 Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi Nihal Candan kilo alırsa tekrar cezaevine dönecek mi?
17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
17:53 Canlı anlatım Maçta ilk gol geldi Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:45 İsrail, Gazze’de yeni bir katliama imza attı Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın İsrail, Gazze'de yeni bir katliama imza attı! Ölenlerin çoğu çocuk ve kadın
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 19:30:45. #1.11#
SON DAKİKA: Karapınar'da Voleybol Turnuvasında Ceren Su Özer'e Moral Organizasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement