Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emekli Öğretmenleri Ödüllendirdi

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Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, ilçede görev yapmış emekli öğretmenleri plaketle ödüllendirdi.

Uzun yıllar ilçede hizmet verdikten sonra emekli olan öğretmenler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında tören düzenlendi.

Törende öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ederek, öğretmenliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu dile getiren İçalan, yaptıkları hizmetlerin asla unutulamayacağını söyledi.

İçalan daha sonra emekli öğretmenler Hafize Erdemir, Melek Öztürk, Ali Reyhan Taşdemir, Ramazan Gümüşsoy, Mustafa Şencanlı ve Memiş Deniz'e plaketlerini takdim etti.