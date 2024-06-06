Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emekli Öğretmenleri Ödüllendirdi - Son Dakika
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Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emekli Öğretmenleri Ödüllendirdi

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Emekli Öğretmenleri Ödüllendirdi

Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, ilçede uzun yıllar hizmet verip emekli olan öğretmenleri plaketle ödüllendirdi. Tören sırasında İçalan, öğretmenlere teşekkür ederek, yaptıkları hizmetlerin unutulmayacağını vurguladı. Daha sonra emekli öğretmenlere plaketleri takdim edildi.

06.06.2024 15:49
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Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet İçalan, ilçede görev yapmış emekli öğretmenleri plaketle ödüllendirdi.

Uzun yıllar ilçede hizmet verdikten sonra emekli olan öğretmenler için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binasında tören düzenlendi.

Törende öğretmenlere ayrı ayrı teşekkür ederek, öğretmenliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu dile getiren İçalan, yaptıkları hizmetlerin asla unutulamayacağını söyledi.

İçalan daha sonra emekli öğretmenler Hafize Erdemir, Melek Öztürk, Ali Reyhan Taşdemir, Ramazan Gümüşsoy, Mustafa Şencanlı ve Memiş Deniz'e plaketlerini takdim etti.

Kaynak: AA

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