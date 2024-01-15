 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Kılıç, 5 farklı kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve seçim yapmanın zorluğuna değinerek, güzel fotoğrafların çekilmesinde emeği geçenleri tebrik etti.

Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, \'Yılın Kareleri\' oylamasına katıldı
15.01.2024 - 12:58,  Güncelleme: 13:02
Abone Ol

Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kılıç, makamında, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür", Sergen Sezgin'in "209. saat" fotoğraflarına oy veren Kılıç, " Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Son sığınak" karesini seçti.

"Çevre-Yaşam" kategorisinde oyunu İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece" karesinden yana kullanan Kılıç, "Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Gökyüzü akrobasisi", "Spor" kategorisinde ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karesini oyladı.

Kılıç, AA muhabirine, oylamada seçim yapmanın güç olduğuna değinerek, "2023 yılında yaşadığımız hüzünleri, sevinçleri, gururları bu fotoğrafları incelerken tekrar hatırlayıp aynı duyguları hissetmiş oldum. Güzel fotoğrafların çekilmesinde emeği geçenleri tebrik ediyor, Anadolu Ajansı yöneticilerine ve çalışanlarına kolaylıklar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Anadolu Ajansı, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika


13:31
Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31
Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16
Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14
İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05
Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58
'Özerkliği kabul edebiliriz' paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37
Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15
MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu

Son Dakika
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
13:16 Konyaspor'un yeni teknik direktörü Fahrudin Omerovic
13:14 İl divanında gerginlik! Yeniden Refah Partililer, Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır'ı yuhaladı
13:05 Daha 15 yaşındaydı! Şakalaşırken tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
12:58 "Özerkliği kabul edebiliriz" paylaşımı yaptı mı? Destici'den açıklama var
12:37 Düğün salonunda yaşanan silahlı dehşet anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
12:15 MHP'nin 3 il ve 52 ilçede belediye başkan adayı daha belli oldu
11:56 Gözaltına alınan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel serbest bırakıldı
11:34 İzlanda'da deprem çatlağına düşen işçi için arama çalışmaları başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 14:00:38. #1.13#
SON DAKİKA: Karapürçek Kaymakamı Kübra Baka Kılıç, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement