Karapürçek\'te Midibüs Yangını

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde seyir halindeyken alev alan midibüs kullanılamaz hale geldi.
Hocaköy Mahallesi'nde fabrika işçilerini taşıyan M.B. idaresindeki 54 S 1325 plakalı midibüste bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Midibüsün yandığını fark eden sürücü aracı durdurarak işçileri tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında midibüs kullanılamaz hale geldi.
