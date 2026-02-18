4. evre kanser hastasıydı! Eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı

Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Kabakoz Mahallesi 810 Sokak'ta yer alan bir apartmanda yürek yakan bir olay yaşandı. Dairede ikamet eden Dilek Eyvaz'dan (61) haber alamayan çocukları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Eyvaz'ın cansız bedenini buldu. 4. evre kanser hastası olduğu öğrenilen Eyvaz'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından hasta morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.