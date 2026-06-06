Karasu'da Çevre Bilinci Etkinliği - Son Dakika
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Karasu'da Çevre Bilinci Etkinliği

Karasu\'da Çevre Bilinci Etkinliği
06.06.2026 14:54
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde, Jandarma çevre bilincini artırmak için öğrencilere etkinlik düzenledi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İl Jandarma Komutanlığınca 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, etkinliğin çevrenin korunması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve gelecek nesillerde çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.

Kurudere Mahallesi İlkokulu ve Anaokulunda gerçekleştirilen program kapsamında Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğal Hayatı Koruma Kısım Amirliği personelince öğrencilere çevrenin korunmasının önemi, doğal kaynakların bilinçli kullanılması, geri dönüşümün çevreye katkıları, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması, su tasarrufu ve doğal yaşamın korunması konularında bilgilendirme sunumu yapıldığı ifade edilen açıklamada, öğrencilerin yaş gruplarına uygun olarak hazırlanan sunumda soru-cevap etkinlikleri gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, öğrencilerin aktif katılımı sağlanarak çevre konusunda farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, "Program süresince öğrenciler çevreyi korumaya yönelik görüş ve düşüncelerini paylaşmış, doğaya karşı sorumlulukları konusunda bilinçlendirilmiştir. Çocukların erken yaşlarda çevre dostu davranışlar kazanmasının önemine vurgu yapılan etkinlikte, çevreyi korumanın yalnızca belirli gün ve haftalarla sınırlı kalmaması gerektiği, her bireyin günlük yaşamında çevreye karşı duyarlı davranmasının büyük önem taşıdığı vurgulanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Eğitim faaliyetlerinin ardından Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Motosiklet Timleri tarafından sürüş gösterisi gerçekleştirildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma personelinin profesyonel sürüş kabiliyetlerini sergilediği gösteri, öğrenciler tarafından büyük ilgi ve heyecanla takip edilmiş, programın en dikkat çekici bölümlerinden biri olmuştur. Etkinlik sonunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilere paketlenmiş meyve ikramında bulunulmuş, çevre bilincinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İl Jandarma Komutanlığınca hazırlanan boyama kitapları ile çeşitli hediyeler dağıtılmıştır. Öğrencilerin mutluluğu ve yoğun ilgisi program boyunca renkli görüntülerin oluşmasına vesile olmuştur. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı olarak, çevrenin, doğal yaşamın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik faaliyetlerimizin yanı sıra, toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla özellikle çocuklar ve gençlere yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarına devam edilecektir."

Kaynak: AA

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