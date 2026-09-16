Karasu, Kangal Termik\'in 285 milyon dolara satışına karşı Meclis\'e önerge verdi

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 2013'te 985 milyon dolara özelleştirilen Kangal Termik Santrali'nin bugün 285 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldığını belirterek, "Kangal Termik'i satmayın, yeniden devletin güvencesine alın. Burada sadece bir işletmenin satışı söz konusu değildir. Enerji üretimi, kamu yararı, bölgesel istihdam ve çalışanların geleceği söz konusudur. Yıllar içinde gelinen durum ortadadır" dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve 2013'te 985 milyon dolara özelleştirilen Kangal Termik Santrali'nin bugün 285 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldığını belirterek, "Kangal Termik'i yeniden devletleştirin" çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Karasu, santralin 2013 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldığını hatırlatarak, ihaleyi Konya Şeker-Siyahkalem Ortak Girişim Grubu'nun 985 milyon dolarlık teklifle kazandığını söyledi. Santralin Ağustos 2013'te Konya Şeker tarafından devralındığını hatırlatan Karasu, aradan geçen yıllarda yerli kömürle üretim yapan birçok santral teşviklerden yararlandırılırken, Sivas'ın en önemli üretim tesislerinden biri olan bu santralin görmezden gelindiğini ve işletmenin kan kaybettiğini belirtti.

"13 YILDA 700 MİLYON DOLARLIK NOMİNAL FARK"

"Biz bu santral özelleştirilirken de açıkça uyardık. 'Bu tesis kamuda kalmalı' dedik. Ama verilen cevap 'Yatırımlar büyüyecek, üretim artacak, hiçbir sorun olmayacak' olmuştu" diyen Karasu, gelinen noktada santralin bugün yeniden satış gündemiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Karasu, şöyle devam etti:

"Konya Şeker'in 31 Ağustos 2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin tamamının satışına karar verildi. Ardından 14 Eylül'de satış ilanı yayımlandı. İlanda santralin yüzde 100 hissesinin kapalı zarf teklifi, ardından açık artırma ve gerektiğinde pazarlık yöntemiyle satılacağı duyuruldu. 2013'te 985 milyon dolar bedelle özelleştirilen stratejik bir tesisin, yaklaşık 13 yıl sonra 285 milyon dolar muhammen bedelle el değiştirmesi öngörülüyor. Bunun kamu yararı açısından hesabı verilmelidir. Çünkü Kangal demek; enerji demektir, kömür demektir, üretim demektir, istihdam demektir. Binlerce ailenin ekmeği, Sivas'ın geleceği demektir."

"DEVLETİN GÜVENCESİNE ALIN"

Özelleştirme sonrasında santralin hem üretim kapasitesinin ve istihdam yapısının hem de finansal yapısının bozulması ve yeniden satışa çıkarılmasının nedenlerinin bütün yönleriyle TBMM tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Karasu, bu amaçla Meclis Araştırma Önergesi verdi. Karasu ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde özelleştirme ve sonrasındaki gelişmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ise işletmede çalışanların geleceği ve haklarının durumuyla ilgili ayrı ayrı soru önergesi verdi. Karasu, "Burada yalnızca bir işletmenin satışı söz konusu değildir. Enerji üretimi, kamu yararı, bölgesel istihdam ve çalışanların geleceği söz konusudur. Yıllar içinde gelinen durum ortadadır. Bu nedenle Kangal Termik'i satmayın, yeniden devletin güvencesine alın. Sivas'ın fabrikalarını, madenlerini, santrallerini sermayeye devretmeyin. Kangal Termik, Kangal'ın ve Sivas'ın geleceğidir" ifadesini kullandı.