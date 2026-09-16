Karasu, Kangal Termik'in 285 milyon dolara satışına karşı Meclis'e önerge verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Karasu, Kangal Termik'in 285 milyon dolara satışına karşı Meclis'e önerge verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karasu, Kangal Termik\'in 285 milyon dolara satışına karşı Meclis\'e önerge verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 2013'te 985 milyon dolara özelleştirilen Kangal Termik Santrali'nin bugün 285 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarılmasına karşı Meclis Araştırma Önergesi verdi.

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 2013'te 985 milyon dolara özelleştirilen Kangal Termik Santrali'nin bugün 285 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldığını belirterek, "Kangal Termik'i satmayın, yeniden devletin güvencesine alın. Burada sadece bir işletmenin satışı söz konusu değildir. Enerji üretimi, kamu yararı, bölgesel istihdam ve çalışanların geleceği söz konusudur. Yıllar içinde gelinen durum ortadadır" dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Sivas'ın Kangal ilçesinde bulunan ve 2013'te 985 milyon dolara özelleştirilen Kangal Termik Santrali'nin bugün 285 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkarıldığını belirterek, "Kangal Termik'i yeniden devletleştirin" çağrısında bulundu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Karasu, santralin 2013 yılında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye çıkarıldığını hatırlatarak, ihaleyi Konya Şeker-Siyahkalem Ortak Girişim Grubu'nun 985 milyon dolarlık teklifle kazandığını söyledi. Santralin Ağustos 2013'te Konya Şeker tarafından devralındığını hatırlatan Karasu, aradan geçen yıllarda yerli kömürle üretim yapan birçok santral teşviklerden yararlandırılırken, Sivas'ın en önemli üretim tesislerinden biri olan bu santralin görmezden gelindiğini ve işletmenin kan kaybettiğini belirtti.

"13 YILDA 700 MİLYON DOLARLIK NOMİNAL FARK"

"Biz bu santral özelleştirilirken de açıkça uyardık. 'Bu tesis kamuda kalmalı' dedik. Ama verilen cevap 'Yatırımlar büyüyecek, üretim artacak, hiçbir sorun olmayacak' olmuştu" diyen Karasu, gelinen noktada santralin bugün yeniden satış gündemiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Karasu, şöyle devam etti:

"Konya Şeker'in 31 Ağustos 2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurulunda, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Kangal Termik Santral Elektrik Üretim A.Ş.'nin tamamının satışına karar verildi. Ardından 14 Eylül'de satış ilanı yayımlandı. İlanda santralin yüzde 100 hissesinin kapalı zarf teklifi, ardından açık artırma ve gerektiğinde pazarlık yöntemiyle satılacağı duyuruldu. 2013'te 985 milyon dolar bedelle özelleştirilen stratejik bir tesisin, yaklaşık 13 yıl sonra 285 milyon dolar muhammen bedelle el değiştirmesi öngörülüyor. Bunun kamu yararı açısından hesabı verilmelidir. Çünkü Kangal demek; enerji demektir, kömür demektir, üretim demektir, istihdam demektir. Binlerce ailenin ekmeği, Sivas'ın geleceği demektir."

"DEVLETİN GÜVENCESİNE ALIN"

Özelleştirme sonrasında santralin hem üretim kapasitesinin ve istihdam yapısının hem de finansal yapısının bozulması ve yeniden satışa çıkarılmasının nedenlerinin bütün yönleriyle TBMM tarafından incelenmesi gerektiğini belirten Karasu, bu amaçla Meclis Araştırma Önergesi verdi. Karasu ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yanıtlaması talebiyle hazırladığı soru önergesinde özelleştirme ve sonrasındaki gelişmeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a ise işletmede çalışanların geleceği ve haklarının durumuyla ilgili ayrı ayrı soru önergesi verdi. Karasu, "Burada yalnızca bir işletmenin satışı söz konusu değildir. Enerji üretimi, kamu yararı, bölgesel istihdam ve çalışanların geleceği söz konusudur. Yıllar içinde gelinen durum ortadadır. Bu nedenle Kangal Termik'i satmayın, yeniden devletin güvencesine alın. Sivas'ın fabrikalarını, madenlerini, santrallerini sermayeye devretmeyin. Kangal Termik, Kangal'ın ve Sivas'ın geleceğidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
MilletvekiliUlaş KarasuYeni PartiEkonomiEnerjiGüncelKangalSivasSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17 yaşındaki Sude’nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu 17 yaşındaki Sude'nin evine Konyasporlu futbolcular konuk oldu
Hatay’da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde Hatay'da balık av sezonu açıldı: Tekneler 5 ay sonra yeniden denizde
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nden Harvard bağlantılı yeni araştırma ekosistemi
Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti Brezilyalı TikTok fenomeni Duda Alves, 22 yaşında hayatını kaybetti
Thomas Reis Trabzonspor’da Thomas Reis Trabzonspor'da
AK Parti’de üst düzey görevlendirme AK Parti'de üst düzey görevlendirme
17:20
İşte savcıları harekete geçiren sahne Kurtlar Vadisi’ndeki detaylar mercek altında
İşte savcıları harekete geçiren sahne! Kurtlar Vadisi'ndeki detaylar mercek altında
16:50
Şanlıurfa’da 392 aday yeniden KPSS’ye girecek
Şanlıurfa'da 392 aday yeniden KPSS'ye girecek
16:49
Erzurum’da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
Erzurum'da Palandöken Kaymakamı ve koruma görevlisiyle ilgili iddialara soruşturma
16:35
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini av tüfeğiyle katletti
15:47
Törene damga vuran an Belediye başkanı protokole sırtını döndü
Törene damga vuran an! Belediye başkanı protokole sırtını döndü
15:11
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
3 kızını da evlatlıktan reddetmek istiyor: Beni soyup soğana çevirdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2026 18:14:22. #.0.3#
SON DAKİKA: Karasu, Kangal Termik'in 285 milyon dolara satışına karşı Meclis'e önerge verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement