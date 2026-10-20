Karasu, KÖİ projelerinde 816 milyar liralık faturayı \'millete\' yıktığını söyledi

(ANKARA) - YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kamu özel işbirliği projeleri nedeniyle son 10 yılda bütçeden 31,5 milyar dolar ödendiğini belirterek, "İktidarın garantisi şirkete, faturası millete. İhalelerin kapıları yandaşlara açılıyor, faturası halka kesiliyor. Devletin kasası bir avuç şirketin değil, 86 milyonun ortak varlığıdır" dedi.

YENİ Parti Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yaptığı açıklamada son 10 yılda köprü, otoyol, tünel ve şehir hastaneleri için 816 milyar lira ödendiğini belirterek, önümüzdeki üç yılın ödemeleriyle birlikte 2017-2029 dönemindeki toplam tutarın 1,9 trilyon liraya ulaşmasının öngörüldüğünü belirtti. Karasu, "Söz konusu projeler için 2017-2026 dönemini kapsayan son 10 yılda bütçeden toplam 816 milyar lira, bir diğer ifadeyle yaklaşık 31,5 milyar dolar ödendi" dedi.

Karasu, şunları kaydetti:

"Bir yanda kapalı kapılar ardında 21/b yöntemiyle verdikleri ihalelerle yandaş şirketlere aktarılan milyarlar, diğer yanda geçim derdiyle boğuşan milyonlar var. Köprüden geçmeyen, hastaneye gitmeyen yurttaş bile bu garantilerin bedelini vergileriyle ödüyor. İktidarın garantisi şirkete, faturası millete! İhalelerin kapıları yandaşlara açılıyor, faturası halka kesiliyor. Devletin kasası bir avuç şirketin değil, 86 milyonun ortak varlığıdır. Biz bu kara düzenin hesabını sormaya, milletin bir kuruşunun bile peşini bırakmamaya devam edeceğiz."