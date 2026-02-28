Erzurum- Erzincan kara yolundaki karla kaplı Karasu Nehri çevresi güzel görüntü oluşturdu.
Kentte aralıklarla devam eden kar nedeniyle, dağlar ve vadiler beyaz örtüyle kaplandı.
Bölgeden geçen Karasu Nehri ve kara yolu, dronla görüntülendi.
Nehir kıyısında yer yer buzlanma görülürken, yüksek kesimlerde sis etkili oldu.
Karla kaplanan doğa ile nehrin oluşturduğu manzara, güzel görüntü oluşturdu.
Son Dakika › Güncel › Karasu Nehri Kış Manzarası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?