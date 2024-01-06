Karatay Belediyespor Kulübü 12 branşta 922 sporcuyla başarı hedefliyor.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaptığı yazılı açıklamada, uzman antrenörler eşliğinde gençleri hem Konya sporuna hem ülke sporuna hem de hayata hazırlamak adına yapılan bu faaliyetleri çok önemsediklerini belirtti.

Göreve gelir gelmez Karatay Belediyespor Kulübünü canlandırdıklarına değinen Kılca, şunları kaydetti:

"O günden bu yana 12 farklı branşta yüzlerce sporcumuzun geleceğe hazırlanmasına katkı sunuyoruz. Aradan geçen 5 yıla yakın bir zamanda takımlarımız ve sporcularımız geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2023 yılı boyunca da birçok branşta önemli başarılar elde etti. Karatay Belediyesi olarak gençlerimizin hem bedensel hem de zihinsel anlamda yetişmelerine katkı sunuyor olmak bizleri mutlu ediyor. Bu vesileyle bugüne kadar elde ettikleri başarılarla yüzümüzün akı gururumuz olan tüm takımlarımızı, sporcularımızı, antrenörlerimizi, kulüp yöneticilerimizi ve sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum."

Karatay Belediyespor Kulübü, futbol, basketbol, voleybol, güreş, engelli güreş, masa tenisi, satranç, geleneksel okçuluk, tekvando, kick boks, atıcılık ve cimnastik alanlarında faaliyet gösteriyor.