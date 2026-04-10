Karatay'da 7. Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Finalleri Heyecanı

10.04.2026 15:23
Konya Karatay'da düzenlenen 7. Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Finalleri'nde 223 öğrenci mücadele etti, dereceye girenler Konya finallerinde Karatay'ı temsil edecek.

Konya Karatay'da düzenlenen 7. Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Finalleri, 223 öğrencinin katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışma, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Bizim Okulumuz- Okul Merkezli Gelişim Projesi' kapsamında Karatay Kaymakamlığı, Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, zekâ ve strateji becerilerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti.

Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, öğretmenler, hakemler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Final müsabakalarında öğrenciler stratejik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini sergiledi. Yarışmada birinci olan öğrenciler, Konya genelinde düzenlenecek il finallerinde Karatay'ı temsil etmeye hak kazandı. İl finallerinde dereceye giren öğrenciler ise Türkiye genelinde düzenlenecek yarışmada Konya'yı temsil edecek, Türkiye finali Konya'da gerçekleştirilecek.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, iki gün süren yarışmalarda 223 öğrencinin 10 farklı kategoride mücadele ettiğini ve 30 öğrencinin dereceye girerek ödül aldığını belirtti. Kayacılar, 'Zekânın kalbi Konya'da atıyor' sloganıyla il finallerine katılacak öğrencilerin başarılı olması durumunda Türkiye finallerinde Konya'yı temsil edeceğini ifade etti. Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, akıl ve zekâ oyunlarının çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yarışmaya katılanları tebrik etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, Karatay'dan geleceğin bilim insanlarının yetişeceğine inandığını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı

16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
