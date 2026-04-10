Karatay'da 7. Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Finalleri Heyecanı

Konya Karatay'da düzenlenen 7. Akıl ve Zekâ Oyunları İlçe Finalleri, 223 öğrencinin katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu. Yarışma, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 'Bizim Okulumuz- Okul Merkezli Gelişim Projesi' kapsamında Karatay Kaymakamlığı, Karatay Belediyesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirildi. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler, zekâ ve strateji becerilerini ortaya koyarak kıyasıya mücadele etti.

Karatay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ömer Özçelik, öğretmenler, hakemler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Final müsabakalarında öğrenciler stratejik düşünme, problem çözme ve hızlı karar verme becerilerini sergiledi. Yarışmada birinci olan öğrenciler, Konya genelinde düzenlenecek il finallerinde Karatay'ı temsil etmeye hak kazandı. İl finallerinde dereceye giren öğrenciler ise Türkiye genelinde düzenlenecek yarışmada Konya'yı temsil edecek, Türkiye finali Konya'da gerçekleştirilecek.

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, iki gün süren yarışmalarda 223 öğrencinin 10 farklı kategoride mücadele ettiğini ve 30 öğrencinin dereceye girerek ödül aldığını belirtti. Kayacılar, 'Zekânın kalbi Konya'da atıyor' sloganıyla il finallerine katılacak öğrencilerin başarılı olması durumunda Türkiye finallerinde Konya'yı temsil edeceğini ifade etti. Konya İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Yılmaz, akıl ve zekâ oyunlarının çocukların gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, yarışmaya katılanları tebrik etti. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise dereceye giren öğrencileri tebrik ederek, Karatay'dan geleceğin bilim insanlarının yetişeceğine inandığını belirtti.