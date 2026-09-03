Karatay'da doğal gaza geçecek 375 konut için ücretsiz kombi desteği sağlanacak

Karatay Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının destekleriyle hayata geçirilen "Karatay Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Projesi" kapsamında 375 tam yoğuşmalı kombi ihalesini tamamladı.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, katı yakıt kullanan ve ilk kez doğal gaza geçecek konutlar için ücretsiz kombi desteği sağlanacağı belirtildi.

Destekten yararlanmak isteyen vatandaşların ön başvurularının alınacağı, başvuruların ardından belediye ekipleri tarafından saha incelemeleri gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, şartları sağlayan vatandaşlarla karşılıklı sözleşme imzalanacağı aktarıldı.

Açıklamada ifadesine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, projenin temel amacının ısınmada katı yakıt kullanımını azaltarak hava kalitesinin iyileştirilmesine katkı sunmak olduğunu belirtti.

Şehrin hava kalitesini etkileyen önemli unsurlardan birinin ısınmada kullanılan katı yakıt olduğunu anlatan Kılca, şunları kaydetti:

"Karatay'ımızda hava kalitesinin iyileştirilmesi, hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşaması bizim için büyük önem taşıyor. Bu doğrultuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle hayata geçirdiğimiz projemiz kapsamında, katı yakıtla ısınan ve ilk kez doğal gaza geçecek konutlarımızın mülk sahiplerine ücretsiz kombi desteği sağlayacağız. Hava kalitesinin iyileştirilmesi ve hemşehrilerimizin daha temiz bir çevrede yaşaması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Katı yakıt kullanımını azaltarak hem vatandaşlarımıza destek olmayı hem de Karatay'ımızın hava kalitesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Karatay'ımızı daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."