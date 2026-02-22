Karatay'da İftar Buluşması - Son Dakika
Karatay'da İftar Buluşması

Karatay\'da İftar Buluşması
22.02.2026 15:20
Başkan Kılca, 63 mahalle muhtarıyla iftar programında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 63 mahalle muhtarıyla iftar programında bir araya geldi.

Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Karatay Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Kılca, ramazanın paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ayı olduğunu belirtti.

Karatay'da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiklerini vurgulayan Kılca, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimize ve ilçemize, omuz omuza hizmet ediyoruz. Muhtarlarımız mahallelerimizde önemli bir sorumluluk üstleniyor. Sayın kaymakamımızın öncülüğünde ise ilçe müdürlerimizle birlikte vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmak için gayret gösteriyoruz. Karatay'ımızda birlik, beraberlik ve uyum var. Bu uyumda hepinizin emeği ve alın teri bulunuyor."

Programa katılan Karatay Kaymakamı Cengiz Ayhan'a, muhtarlara ve ilçe müdürlerine teşekkür eden Başkan Kılca, ramazan ayının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

İftar programı yapılan dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Politika, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karatay'da İftar Buluşması - Son Dakika

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.