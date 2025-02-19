Karavan Fest 2025 İçin Geri Sayım Başladı

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(AFYONKARAHİSAR)- Afyonkarahisar Belediyesi'nin düzenlediği Karavan Fest 2025 için geri sayım başladı. Karavan tutkunlarını bu yıl Afyon Motor Sporları Merkezi'nde ağırlayacak olan festival, zengin bir etkinlik programı ile katılımcılarını bekliyor. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, üçüncüsü düzenlenecek bu festivale tüm Afyonkarahisar halkını davet ederek, doğa ve karavan severler için eğlenceli bir hafta sonu geçirmek istediklerini dile getirdi.

21-23 Şubat 2025 tarihlerinde gerçekleşecek KaravanFest 2025, her yıl olduğu gibi karavanseverleri Afyon Motor Sporları Merkezi'nde bir araya getirecek. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, festivale gösterilen yoğun ilgiden bahsederek, Afyonkarahisar'ın spor ve sanat alanındaki merkezi rolünü sürdürdüğünü ve bu etkinlik ile Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından misafirleri ağırlamaya devam ettiğini dile getirdi. Başkan Köksal, başta Afyonkarahisar halkı olmak üzere tüm doğa ve kamp tutkunlarını bu keyifli festivale davet ederek, karavanlarıyla katılacak misafirlere, festival süresince elektrik, su, duş, çamaşırhane, kaset boşaltma ve ütü odası gibi bir dizi hizmetin ücretsiz olarak sunulacağını belirtti.

Festival, 21 Şubat Cuma günü Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile başlayacak. 22 Şubat Cumartesi akşamı saat 18.00'de Zakkum konseriyle coşku doruğa çıkacak. 23 Şubat Pazar günü saat 12.00'de Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları ve Darbuka Şov gösterisi festival katılımcılarını coşturacak. Festival boyunca her gün farklı etkinlikler ve ödüllü yarışmalar ile katılımcılar keyifli anlar yaşayacak.

Festivalin etkinlik programı şu şekilde:

21 Şubat 2025 Cuma

Karavan ile girişler

18.00 Afyonkarahisar Belediyesi Kent Orkestrası

22 Şubat 2025 Cumartesi

Gün boyu etkinlik ve yarışmalar

17.30 – Kamp Ateşi

18.00 – Zakkum Konseri (Afyon Motor Sporları Merkezi)

20.30 – Sucuk Partisi (Sadece karavan ile katılan kayıtlı misafirler için)

23 Şubat 2025 Pazar

Gün boyu etkinlik ve yarışmalar

12.00 Afyonkarahisar Belediyesi Halk Oyunları ve Darbuka Şov

Kar yağarsa:

Kardan Adam Yarışması

Kızak Çekme Yarışması

Kar Topu Basketbolu

Kar Voleybolu

Kar Yağmazsa:

Frizbi Yarışması

Survivor Yarışması

3x3 Mini Basketbol Turnuvası

Kule Yapma Yarışması

Festival, karavan tutkunlarından doğaseverlere kadar herkes için çeşitli etkinlikler ve eğlenceler sunuyor. Karavanla katılacak misafirlerin, festival öncesinde kayıt yaptırmaları gerektiğini unutmamaları gerekiyor. Karavanfest'e katılmak isteyenler 'www.karavanfest.net' adresinden kayıt yaptırabilirler.