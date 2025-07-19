Karavan Satışıyla 123 Bin TL Dolandırıldı

SAMSUN'da yaşayan Mehmet Dege (61), sosyal medya üzerinden gördüğü ilandaki karavanı olmak isterken toplam 123 bin TL dolandırıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ambulans şoförlüğü yapan Mehmet Dege, sosyal medyada gördüğü ilandaki karavanı beğenerek adını Hıdır olarak tanıttığı kişi ile satın alım işlemleri için iletişime geçti. Hıdır, Değe'den eşinin hamilelik nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini ve bu yüzden parayı nakit olarak göndermesini istedi. Mehmet Dege ardından dijital bankacılık üzerinden iki kez 60 bin TL ve 3 bin TL çekici ücreti olmak üzere toplam 123 bin TL gönderdiğini, daha sonra Hıdır isimli kişiye bir daha ulaşamadığını söyledi.

'ADALETİN YERİNİ BULACAĞINA İNANIYORUM'

Dolandırıldığını düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulunan Mehmet Dege, "Sosyal medyada dolaşırken karavan satışının olduğu bir sayfaya girdim. O karavanın piyasasının 200-250 bin TL civarlarında olduğunu biliyorum ancak o sayfada 120 bin TL'ye satılıyordu. Karavanı beğendim ve hemen iletişime geçtim. Bana 'parayı direkt öderseniz hemen gönderim sağlarız' dediler. Bende 'hemen peşin ödeyemem' dedim. Daha sonra, 'Eşim doğum yapacak, onu özel hastaneye yatıracağım. O yüzden parayı nakit gönderirsen iyi olur abi, bu yüzden karavanı uygun fiyata satıyorum' dedi. Bizim de içimize bir kuşku düştü ama yine de ikna etti bir şekilde. 2 kez 60 bin TL olmak üzere toplamda 120 bin TL yolladım banka uygulaması üzerinden. Ardından 3 bin lira da karavanı getirmesi için çekiciye para yolladım. Sonra bir baktım WhatsApp üzerinden karavanla alakalı bana attığı tüm fotoğraf ve mesajları silmiş. Kendisini birçok kez aradım ancak cevap vermedi. Arıyorum sürekli meşgule atıyor. O andan itibaren dolandırıldığımı anladım. Bu kişi hakkında gerekenin yapılmasını talep ediyorum. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Adaletin yerini bulacağına inanıyorum" dedi.

Haber-Kamera: Berkay YILDIZ/SAMSUN,