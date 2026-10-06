Karayalçın, Ankara\'ya taşınan DİSK merkezine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

(ANKARA) - Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, genel merkezini İstanbul'dan Ankara'ya taşıyan DİSK'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Görüşmede, emeğin gündemi ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, genel merkezini İstanbul'dan Ankara'ya taşıyan DİSK'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. DİSK, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görsellerle birlikte şu paylaşımı yaptı:

"Önceki dönemlerinde başbakan yardımcılığı, Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış olan, SHP Genel Başkanlarından Murat Karayalçın DİSK Genel Merkezi'ne gelerek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, DİSK Yönetim Kurulu Üyesi Şükret Sevgener, DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Birgül Kaya ile görüşme gerçekleştiren Karayalçın, emeğin gündemleri ve güncel gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulundu."