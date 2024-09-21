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Karayazı'da sağanak yağış sele dönüştü

ERZURUM - Erzurum'un Karayazı ilçesine bağlı Abdurrahman Mahallesi Daragut mezrasında sağanak yağış sele dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Karayazı ilçesinde bazı mahallelerde sele neden oldu.

Abdurrahman Mahallesi Daragut mezrasında dereden gelen su hayvan barınaklarında zarara yol açtı.

Selin ardından Karayazı İlçe Jandarma Komutanlığı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ESKİ Karayazı İlçe ekipleri, Erzurum Büyükşehir İtfaiye Karayazı ekibi ve Karayazı belediyesi ekipleri mezrada yoğun bir çalışma içerisine girdi. Dere yolunda yapılan çalışmalarda su baskınının evlere ulaşmaması için yoğun çaba parçandı.