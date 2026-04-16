Karayiğit Apartmanı Davası Sonuçlandı

Malatya'da, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde 4 kişinin hayatını kaybettiği Karayiğit Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 6 sanığın yargılandığı duruşmada karar çıktı.
3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.
Sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek sanıkların beraatını talep etti.
Mahkeme heyeti, binanın yapımında sorumluluğu bulunduğu gerekçesiyle sanıklar Ü.K, M.D, M.G'ye 5 yıl, 6 ay 20 gün, sanık M.G'ye 5 yıl, 1 ay, 3 gün hapis cezası verdi.
Heyet, sanıklardan H.E. ile A.D'nin ise beraatine hükmetti.
