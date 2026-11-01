Karayolları bülteni, birçok otoyolda onarım nedeniyle şerit daraltıldığını duyurdu - Son Dakika
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Karayolları bülteni, birçok otoyolda onarım nedeniyle şerit daraltıldığını duyurdu

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Karayolları Genel Müdürlüğü bültenine göre O-3 Karasu Viyadüğü ve Bursa Çevre Otoyolu dahil birçok kesimde bakım-onarım sürüyor. Çalışmalar nedeniyle bazı yollarda şerit daraltılıyor veya kapatılıyor; sürücülerden yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uymaları isteniyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre O-3 Otoyolu'nun Hadımköy-Çatalca kavşakları 1-4. kilometrelerindeki Karasu Viyadüğü'nde yaklaşım betonu ve derz onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde söz konusu kesimlerde şerit daraltılarak ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 17-18. kilometrelerinde Kızılcaköy Köprüsü'nün İzmir istikametindeki derz yenileme ve onarım çalışmaları sebebiyle sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun Hacılar Kavşağı Ankara istikametinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla iki şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Bursa-Yıldırım kavşakları 0-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle İzmir-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nurdağı-Gaziantep yolunun 27-31. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Samsun-Ordu yolunun 9-12. kilometrelerinde köprü bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak sürücüler alt yola yönlendiriliyor.

Trabzon-Rize yolunun 28. kilometresindeki Araklı Viyadüğü Giriş Köprüsü'nün Trabzon yönünde genleşme derzi onarım çalışması yapılıyor. Bu kesimde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Malatya-Elazığ yolunun 69-70. kilometrelerinde Handere-3 Köprüsü'ndeki sanat yapısı çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çankırı-Ankara yolunun 4-12. kilometrelerindeki (Acısu Varyantı) dolgu iyileştirme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Süleymanlı Köyü bağlantısı üzerinden eski Çankırı-Ankara yolundan gerçekleştiriliyor.

Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA
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