Karayolları bülteni Bursa Çevre Otoyolu'nda ulaşımın iki yönlü sürdüğünü duyurdu - Son Dakika
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Karayolları bülteni Bursa Çevre Otoyolu'nda ulaşımın iki yönlü sürdüğünü duyurdu

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Karayolları bültenine göre Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde köprü derz çalışması nedeniyle ulaşım Ankara-İzmir istikametinden iki yönlü sürüyor. Yollarda bakım ve yapım çalışmaları ulaşımı kontrollü kılarken sürücülerin yavaş gitmesi ve işaretlere uyması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara- İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 12-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 26 Ekim'e kadar diğer şeritten kontrollü sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol kesimler halinde trafiğe kapatıldığından ulaşım, diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11. kilometrelerinde Kırşehir istikametindeki banket trafiğe kapatıldı. Bu yüzden ulaşım, 22 Ocak 2027 tarihine kadar diğer şeritlerden ve kontrollü sağlanacak.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 38-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 1-3. kilometrelerinde Asi-1 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-59. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Malatya-Elazığ yolunun 69-70. kilometrelerinde Handere-3 Köprüsü'ndeki sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 19-45. kilometrelerindeki Küçükgüre, Boğacık, Aksu ve Düzköy köprülerinde derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA
OtomobilAnkaraGüncelİzmirBursaSon Dakika

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