Karda Kayarken Ölen Kadının Davası - Son Dakika
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Karda Kayarken Ölen Kadının Davası

Kocaeli'de karda kayarken düşen kadının ölümüyle ilgili işletme sahibine hapis cezası verildi.

01.10.2024 15:46
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki kadının karda kaydığı şambrelden düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin asli kusurlu bulunan işletme sahibine verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası, 45 bin 500 liraya çevrildi.

Kocaeli 7. Asliye Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, tutuksuz sanık işletmeci İ.T, müştekiler Muhammed Yaşık, Murathan Yaşık ve taraf avukatları Hatice Uslu ile Esma Aytekin katıldı.

Bilirkişi raporunda, pist içinde basit nitelikli tedbirler almasına rağmen kazaya mani olamayan işletmeci İ.T'nin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelik uygulamalarından genel olarak habersiz olduğu veya bunların gereklerini yerine getirmediği için olayda asli kusurlu olduğu belirlendi.

Duruşmada söz verilen sanık İ.T, 14 Ocak'ta ailesiyle işletmesine gelen müteveffa Tuğba Paloluoğlu'nun (50) karda kaymak istemesi üzerine işletmeye ait şambrelleri kendilerine verdiğini anlattı.

Paloluoğlu'na kilosu nedeniyle kaymaması için uyarıda bulunduğunu belirten İ.T, "Sonra ben lavaboya gittim. Bir süre sonra tesisteki insanların kayak pistinden aşağıya koştuklarını gördüm. Ben de koştum. Pistin aşağısına ulaştığımda Tuğba hanım battaniye üstünde oradaki kişilerce yukarı taşınıyordu. Kafeterya bölümüne alıp ısıtmaya çalıştım. Akabinde ambulans geldi, hastaneye götürdük. Öğrendim ki Tuğba hanım vefat etmiş." diye konuştu.

Sanığa, pistin aşağısındaki tel örgünün açık olması nedeniyle Paloluoğlu'nun buradan geçerek düşmesinin sorulması üzerine İ.T, 2006'dan beri bu işi yaptığını, işletmesinde kaygan zemin ve uyarı levhalarının bulunduğunu dile getirdi.

Olayda hiç kusuru olmadığını söyleyemeyeceğini aktaran İ.T, "Biraz kusurum var ancak büyük kusur bende değildir. Olay olduğu için çok üzüldüm, pişmanım, keşke bu olay yaşanmasaydı." ifadesini kullandı.

Müşteki Muhammed Yaşık da karda şambrelle kaydıklarında annesinin tel örgülerden aşağıya düştüğünü, battaniye ve insanların yardımıyla yukarı çıkarırken annesinin ellerinin, ayaklarının tutmadığını aktararak, ambulansla hastaneye götürdüklerinde annesinin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini söyledi.

Yaşık kardeşler, sanıktan şikayetçi olduklarını aktararak, İ.T'nin cezalandırılmasını istedi.

Tanıkların dinlenilmesinin ardından esas hakkında mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ile mesleğin gerektirdiği özen yükümlülüğe aykırılık dolayısıyla 3 aydan az ve 3 yıldan fazla olmamak üzere meslek icrasının yasaklanmasını talep etti.

Sanık İ.T'yi "taksirle ölüme neden olma" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle takdiri indirim yaparak ceza miktarını 2 yıl 6 aya düşürdü.

Heyet, sanığın kişiliği, sosyal, ekonomik durumu, suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alarak, sanığa verilen cezanın 45 bin 500 lira karşılığında 910 gün adli para cezasına çevrilmesine, miktarın da 24 ay taksit ve birer ay arayla ödenmesine hükmetti.

Kaynak: AA

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