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Kardan kapanan köy yolunda kalp hastası kadın hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Kardan kapanan köy yolunda kalp hastası kadın hastaneye ulaştırıldı

Şirvan ilçesinde kardan kapanan köy yolunun 3 saatlik çalışmayla açılmasıyla ulaşılan kalp hastası Perişan Bilge (81) adlı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından sağlık ekipleri köye ulaşarak Bilge'ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bilge, ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kardan kapanan köy yolunda kalp hastası kadın hastaneye ulaştırıldı
25.01.2024 - 17:16,  Güncelleme: 17:19
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SİİRT'in Şirvan ilçesinde, kardan kapanan köy yolunun 3 saatlik çalışmayla açılmasıyla ulaşılan kalp hastası Perişan Bilge (81) adlı kadın, ambulansla hastaneye götürüldü.

Şirvan ilçesi Elmadalı köyünde rahatsızlanan kalp hastası Perişan Bilge için yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Köy yolunun kardan kapalı olması nedeniyle İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasından sonra yolun açılmasıyla köye ulaşan sağlık ekipleri, Bilge'ye ilk müdahaleyi yaptı. Bilge, ambulansla Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Bilge'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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