 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi. Hakkari'de 4 gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda köy yolunu kapattı. İlçeye 43 kilometre uzaklıkta yolu kar nedeniyle kapalı olan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay'ın ailesi sağlık ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı yolda 6 saat sonra yolu açarak mezraya ulaştılar. Yapılan ilk müdahalesinin ardından bebek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden tedavisi yapılan bebeğinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, ekipler karla mücadele çalışmasına devam ediyorlar.

16.01.2024 - 21:16,
Abone Ol

Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolu kardan kapanan mezrada ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay, karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla hastaneye yetiştirildi.

Hakkari'de 4 gündür yoğun bir şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çok sayıda köy yolunu kapattı. İlçeye 43 kilometre uzaklıkta yolu kar nedeniyle kapalı olan Onbaşılar köyü Ağaçlı mezrasında ateşi yükselen 7 aylık Berat Mir Kozay'ın ailesi sağlık ekiplerine haber verdiler. Haber verilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerini harekete geçirdi. İl Özel İdaresi ekipleri kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı yolda 6 saat sonra yolu açarak mezraya ulaştılar. Yapılan ilk müdahalesinin ardından bebek ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneden tedavisi yapılan bebeğinin durumu iyi olduğu öğrenilirken, ekipler karla mücadele çalışmasına devam ediyorlar.

Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yüksekova, Hakkari, Acil Durum, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi - Son Dakika


21:58
Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12
İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44
CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41
Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39
ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48
TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak

Son Dakika
21:58 Emeklilere ek zammın açıklanmasının ardından e-devlet çöktü
21:12 İran, Pakistan'daki militan grubunu füzelerle vurdu
20:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na ara verip ilk Türk uzay yolcusuyla görüştü
20:44 CHP lideri Özgür Özel'den emekliye yüzde 5 ek zam gelmesine ilişkin ilk sözler
20:41 Shell, Kızıldeniz üzerinden yapılan sevkiyatları askıya aldı
20:39 ABD'de kutup soğukları nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti
19:48 TBMM Genel Kurulu'nda teröre karşı bildiri kabul edildi
19:02 SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 5 ek zam! En düşük emekli maaşı 10 bin lira olacak
18:45 Balıkesir'de sosyal medya operasyonu: 4 gözaltı
18:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan yeni adımlar atacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2024 22:08:24. #1.12#
SON DAKİKA: Kardan kapanan yolu 6 saatlik çalışmayla açan ekipler Berat bebeği hastaneye yetiştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement