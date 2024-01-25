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Kardelenler Erken Açtı, Koparmanın Cezası 387 Bin 142 TL - Son Dakika
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Kardelenler Erken Açtı, Koparmanın Cezası 387 Bin 142 TL

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda baharı müjdeleyen kardelen çiçekleri, beklenenden en az 1 ay önce çiçek açtı. Koruma altında olan kardelenleri koparmanın cezası ise bu yıl 387 bin 142 TL'ye çıktı. Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenler, doğa ve fotoğraf severler için görsel şölen oluşturdu.

Kardelenler Erken Açtı, Koparmanın Cezası 387 Bin 142 TL
25.01.2024 - 00:38,  Güncelleme: 00:39
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Kardelenler erken açtı, koparmanın cezası 387 bin 142 TL

Baharın müjdecisi kardelenler kar yağmadan 1 ay erken çiçek açtı

Kardeleni koparmanın cezası bu yıl 387 bin 142 liraya yükseldi

MANİSA - Manisa Spil Dağı Milli Parkı'na yaklaşık 1 haftadır yağması beklenen kar yağmazken, baharı müjdeleyen kardelen çiçeklerinin beklenenden en az 1 ay önce çiçek açması görenleri hayrete düşürdü. Koruma altında olan kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 387 bin 142 TL'ye çıktığı öğrenildi.

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla görenleri mest eden Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; ilk cemrenin havaya düşmesine en az 1 ay varken çiçek açtı. Eksinin altındaki hava sıcaklığı ile birlikte güneşe aldanan kardelenler ilk kez kar olmadan açtı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yaklaşık 10 gündür beklenen kar yağışı gerçekleşmedi ancak eksi 5 dereceye varan soğuk ile oluşan kırçılların erimesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, 1 ay önce çiçek açtı.

Koparmanın cezası 387 bin 142 lira

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi. 2022 yılında 109 bin 593 lira olan ceza miktarı yüzde 122.93 yeniden değerleme oranına göre ceza tutarı 244 bin 315'e çıkmıştı.

Spil Dağı Milli Parkı'nda 3 gündür eksi 5 dereceye varan soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında ve kuruyan dallarda oluşan kırçıllar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Fotoğraf tutkunları iş başında

Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenler, doğa ve fotoğraf severler için adeta görsel şölen oluşturdu. Fotoğraf çekmeye gelen fotoğraf sever Nagihan Çevik, "Onları fotoğraflamak için çıktım, çok güzel görüntüler yakalıyorum. Kardelen çiçekleri bu yıl geçmiş yıllara göre hem en az 1 ay erken açtı, hem de kar yokken çiçek açtılar. Herkesi buraya gelip bu güzellikleri görmelerini istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kardelenler Erken Açtı, Koparmanın Cezası 387 Bin 142 TL - Son Dakika
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