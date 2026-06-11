KARDEMİR'e 'Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı' ödülü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

KARDEMİR'e 'Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı' ödülü

11.06.2026 22:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde 'Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı' kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ödülüne layık görüldü.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde "Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı" ödülünü aldı.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Türk Kızılay Ödülleri Töreni'nde KARDEMİR'in, "Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı" kategorisinde Türkiye üçüncülüğü ödülüne layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"158 yıldır iyiliği, dayanışmayı ve merhameti tüm dünyaya ulaştıran Türk Kızılayın kuruluş yıl dönümünde, bu anlamlı mirasın bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tevdi ettiği ödül şirketimiz adına Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Muhammed Ali Oflaz tarafından alınmıştır. Çalışanlarımızın gönüllü katkılarıyla sürdürdüğümüz kan bağışı faaliyetleriyle toplumsal dayanışmanın en değerli örneklerinden birine katkı sunmaktan onur duyuyoruz.

Bu vesileyle milletimizin zor zamanlarında daima yanında olan, afetlerde, acil durumlarda ve sağlık hizmetlerinde üstlendiği hayati görevlerle ülkemizin en köklü iyilik hareketlerinden biri haline gelen Türk Kızılayın 158. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, insanlığa umut olan çalışmalarının artarak devam etmesini diliyoruz."

Kaynak: AA

Kızılay, Türkiye, Karabük, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARDEMİR'e 'Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı' ödülü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Raşan Kılıçarslan Raşan Kılıçarslan:
    KARDEMİR'in bu çalışmaları takdire şayan ama denetim mekanizmaları nasıl işliyo yani bağışçıların sağlık kontrolleri düzgün yapılıyo mu ve toplanan kanlar belirtilen yerlere ulaşıyo mu bunları bilmek önemli 0 0 Yanıtla
  • Ümit Gönüdaş Ümit Gönüdaş:
    harika bir şey tabi yardımlaşmak güzel de bilmiyorum ne kadar gerçekçi ama iyi niyet var en azından ???? 0 0 Yanıtla
  • Murat Çekerek Murat Çekerek:
    bu fabrikalar kan bağışı yapıyorsa çok iyi ama biraz merak ediyorum bu çalışanlar fabrikada çalışırken maruz kaldıkları koşullar yüzünden kan bağışında sorun yaşamıyorlar mı diye soruyorum yani fabrika ortamında sağlık riski varsa kan bağışı nasıl oluyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
Nijerya’da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü Nijerya'da okulda toplu kaçırma girişimi: 3 ölü
Kuzey İrlanda’daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti Kuzey İrlanda'daki göçmen karşıtı olaylar ikinci gecede de devam etti

23:05
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
Savcı ile minübüs şoförünün trafikteki tartışması kamerada
22:54
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
Trump: İran ile mükemmel bir anlaşma yaptık, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim
21:59
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
Canlı skor: Dünya Kupası açılış maçında goller üst üste, bir de kırmızı kart var
21:30
CHP’den ayrılacaklar mı Özgür Özel’den net yanıt geldi
CHP'den ayrılacaklar mı? Özgür Özel'den net yanıt geldi
21:17
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu’nun ihraçlarını konuşmadık
CHP Sözcüsü Sarı: Özel ve İmamoğlu'nun ihraçlarını konuşmadık
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 23:40:40. #7.13#
SON DAKİKA: KARDEMİR'e 'Yılın Kurumsal Kan Bağışçısı' ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.