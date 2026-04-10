KARDEMİR 2025'te Rekor Üretim ve 45 Alanda En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
KARDEMİR 2025'te Rekor Üretim ve 45 Alanda En Yüksek Seviyeye Ulaştı

10.04.2026 13:45
KARDEMİR'in 31. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, küresel belirsizlik ve maliyet baskılarının etkilerini değerlendirerek, şirketin stratejik hedeflerini ve üretim verimliliğini artırma çabalarını açıkladı. Türkiye'nin ham çelik üretimi Avrupa'da lider konuma ulaşırken, KARDEMİR rekor seviyelerde üretim gerçekleştiriyor.

KARDEMİR'in 31. Olağan Genel Kurulu, KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Oflaz, 2025 yılının küresel belirsizliklerle dolu bir dönem olduğunu belirterek, jeopolitik gelişmeler ve artan maliyet baskılarının ekonomiyi karmaşıklaştırdığını söyledi. Çelik sektörünün rekabet ve düşük karbon ekonomisine geçiş zorunluluğuyla sınandığını ifade eden Oflaz, bu süreçte verimlilik ve kriz yönetiminin kritik hale geldiğini vurguladı.

Dünya ham çelik üretiminin 2025'te yüzde 2 azalarak 1,8 milyar tona gerilediğini aktaran Oflaz, Çin'de üretimin düştüğünü, Hindistan'da ise arttığını belirtti. Türkiye'nin ham çelik üretiminin yüzde 3,3 artarak Avrupa'nın en büyük üreticisi ve dünyada yedinci sıraya yükseldiğini kaydetti. KARDEMİR'in bu süreçte stratejik yol haritası doğrultusunda faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Oflaz, 2,6 milyon ton ham çelik ve 2,45 milyon ton nihai mamul üretimiyle tarihi bir rekor kırdıklarını, sıvı ham demir, sıvı çelik ve nihai mamul üretimi dahil 45 farklı alanda rekor seviyelere ulaştıklarını açıkladı.

Finansal açıdan zorlu bir yıl geçirdiklerini ifade eden Oflaz, enflasyonla mücadele programı ve küresel daralmanın net karlılık hedeflerini zorlaştırdığını söyledi. Vergi Usül Kanunlarına göre 434 milyon TL kar açıklamalarına rağmen, enflasyon muhasebesi kapsamında 1,6 milyar TL zarar oluştuğunu belirtti. Ancak, brüt karı 1,2 milyar TL ve faaliyet kârını 2,5 milyar TL artırarak pozitif seviyelere ulaştıklarını, FAVÖK marjının yüzde 10'un üzerinde olduğunu ekledi. KARDEMİR'in katma değeri yüksek ürün üretimine odaklandığını vurgulayan Oflaz, raylı sistemlerde demir yolu rayı sevkiyatının yüzde 40 arttığını ve toplam sevkiyatın yüzde 12 yükseldiğini kaydetti. 2026 yılı hedeflerinin karlılık odaklı büyüme, müşteri ilişkilerinin güçlendirilmesi ve katma değerli ürün ihracatının artırılması üzerine kurgulandığını dile getirdi.

Son Dakika Güncel KARDEMİR 2025'te Rekor Üretim ve 45 Alanda En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika

SON DAKİKA: KARDEMİR 2025'te Rekor Üretim ve 45 Alanda En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
