Kardeş Cinayeti: Gülşehir'de Odunla Öldürülen Yılmaz Özer'in Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Kardeş Cinayeti: Gülşehir'de Odunla Öldürülen Yılmaz Özer'in Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Kardeş Cinayeti: Gülşehir\'de Odunla Öldürülen Yılmaz Özer\'in Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Alaattin Özer, ağabeyi Yılmaz Özer'i odunla döverek öldürdü. Olay anına ait güvenlik kameraları görüntüleri ortaya çıktı. Yılmaz Özer, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Alaattin Özer gözaltına alındı.

28.01.2025 12:18  Güncelleme: 12:20
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NEVŞEHİR'in Gülşehir ilçesinde, Alaattin Özer'in (50) ağabeyi Yılmaz Özer'i (65) odunla dövüp öldürdüğü anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gülşehir ilçesi Karacaşar Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Özer ile kardeşi Alaattin Özer yolda karşılaştı. Alaattin Özer, kaldırımda bulunan odunu alarak ağabeyini dövdü. Yılmaz Özer, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Özer, Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yılmaz Özer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi kardeşi Alaattin Özer ise gözaltına alındı.

Diğer yandan, olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; kaldırımda yürüyen Alaattin Özer'in yerdeki odunu aldıktan sonra yolun ortasında bulunan ağabeyinin yanına giderek dövdüğü, Yılmaz Özer'in aldığı darbe ile yere yığıldığı anlar yer aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

HABER: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kardeş Cinayeti: Gülşehir'de Odunla Öldürülen Yılmaz Özer'in Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı - Son Dakika

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