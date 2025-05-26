Kardeş Kavgasında Tüfekle Cinayet

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşini tüfekle öldürdü.

Yenişehir Mahallesi Sağol Sokak'ta, F.K. (59) ile kardeşi İ.K. (56) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda F.K, kardeşini tüfekle yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince özel bir hastaneye kaldırılan yaralı İ.K, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.