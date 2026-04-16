Kardeş Ülkelerden Taziye Mesajları

16.04.2026 01:20
Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün, Kahramanmaraş'taki saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı yayımladı.

Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün, Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına, Türkiye hükümetine ve dost halkına en içten taziye ve başsağlığı, tüm yaralılara da acil şifa" dileğinde bulunuldu.

Açıklamada, Suudi Arabistan'ın bu trajedide Türkiye ve kardeş halkıyla dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Umman resmi ajansı ONA'nın haberine göre, Umman, saldırıda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Türkiye'ye başsağlığı ve dayanışma dileklerinin iletildiği mesajda, yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu.

Ürdün de söz konusu saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Türkiye hükümeti ve halkına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini iletti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Fuad el-Mecali, yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'ün Türkiye hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

Mecali, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile Türkiye hükümeti ve dost halkına en içten taziye ve başsağlığı dileklerini iletirken, yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

