Kardeşini Bıçaklayarak Öldüren Şüpheli Tutuklandı

İstanbul Beykoz'da, çıkan kavgada kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimahalle'de, 10 Şubat'ta meydana gelen kavgada A.Ö'nün (41) bıçakla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.
İncelemede, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden A.Ö'nün, alkollü olduğu iddia edilen ağabeyi Ö.Ö.(46) ile yaşadığı tartışma sırasında bıçaklandığı belirlendi.
Kendisine ait servis aracıyla kaçtığı tespit edilen şüpheli Ö.Ö. Üsküdar'daki Küçüksu Mahallesi'nde polis ekipleriyle yaşadığı kovalamacada aracıyla park halindeki 4 otomobile çarpmasının ardından suç aleti bıçakla yakalandı.
Şüpheli Ö.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
