Kardeşini Öldüren Ağabey ve Oğulları Tutuklandı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde kardeşini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi ile 2 oğlu tutuklandı.

Yavuz Selim Mahallesi'nde kardeşi Cihan A'yı (45) öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ağabey S.A'nın ardından olayla ilişkili oldukları değerlendirilen oğulları K.S.C.A. ve J.V.S.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İlçede 9 Mayıs'ta, iddiaya göre, Almanya'dan ziyarete gelen S.A. ile anne ve babasıyla Yavuz Selim Mahallesi'nde yaşayan kardeşi Cihan A. (45) arasında tartışma çıkmış, olayın kavgaya dönüşmesi üzerine S.A. kardeşini boğazını sıkarak öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan A'nın yaşamını yitirdiğini tespit etmiş, ağabey ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.