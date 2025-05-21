Kardeşler Arasındaki Miras İhtilafı: Tazminat Kararı - Son Dakika
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Kardeşler Arasındaki Miras İhtilafı: Tazminat Kararı

Mahkeme, Serkan C.'nin babasından kalan evde oturduğu için kardeşi Hakan C.'ye 218 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

21.05.2025 13:10
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ANKARA'da mahkeme, babasından miras kalan evde oturan Serkan C.'nin, kardeşi Hakan C.'ye 218 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Çankaya ilçesi Esat Mahallesi'nde Osman C.'ye ait ev, 2018'de hayatını kaybetmesi sonrası miras olarak 3 kardeşe kaldı. Kardeşlerden Serkan C., babasından kalan evde yaşamaya başladı. Bunun üzerine diğer kardeş Hakan C. ile aralarında anlaşmazlık çıktı. Hakan C., kardeşi Serkan C.'nin evde yaşadığı için kendisine kira vermesini talep etti. Serkan C.'nin bunu kabul etmemesi üzerine olay yargıya taşındı. Ankara 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan ecrimisil davasında, bilirkişi raporu ve incelemeler sonrası mahkeme Hakan C.'yi haklı bularak talebini kabul etti. Mahkeme, Serkan C.'nin 5 yıllık geçmişe dönük ecrimisil bedeli olarak 218 bin TL ödemesine karar verdi.

'İŞGAL TAZMİNATI ÖDEDİ'

Hakan C.'nin avukatı Senem Yılmazel, kardeşler anlaşamayınca dava açmak zorunda kaldıklarını söyleyerek, Müvekkilim kardeşiyle konuşmuş, 'Hep sen kullanıyorsun. Bize en azından bir kira gibi bir şey öde' demiş. Fakat kardeşi bunu kabul etmemiş. Daha sonra biz ihtar gönderdik kardeşine. Fakat yine anlaşma olmadı. Karşı tarafın avukatıyla görüştük yine anlaşma olmadı. ve biz dava açmak zorunda kaldık. Dava tarihinden geriye yönelik 5 yıl için işgal tazminatı davası açtık. Mahkeme talebimizi kabul etti. ve karşı taraf müvekkilime işgal tazminatı ödedi dedi.

'3'TE 1 ORANINDA KİRA ÖDÜYOR'

Yılmazel, dava tarihinden geriye yönelik 5 yıl için tazminata karar verildiğini söyleyerek, Dava tarihinden günümüze kadar da işleyen bir tazminat tutarı da söz konusuydu. Onlar için de karşılıklı sözleşme yaptık. Karşı tarafın avukatıyla konuştuk. Daha sonra kardeşler de barıştı. Bilirkişi raporunu temel alarak müvekkilimin hissesine düşen 3'te 1 oranında bir kira gibi her ay banka hesabına para gönderiyor şu anda diye konuştu. Yılmazel, insanların en yakın olduklarıyla bile davalık olabildiğini belirterek, Bu ev babadan 3 kardeşe miras olarak kalmış. Fakat satmak istemediler evi. Doğdukları ev olduğu için evin durmasını istediler. Fakat biri kullandığı için öbürlerine haksızlık oluyordu. Bir de ekonomik durumları arasında da çok bir farkı yoktu. Dolayısıyla bu şekilde aralarında anlaşmış oldular. Maalesef en yakınların bile aralarında böyle davalar olabiliyor ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kardeşler Arasındaki Miras İhtilafı: Tazminat Kararı - Son Dakika

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