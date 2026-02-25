Kardeşler Araştırma 20 Mart'ta Vizyona Girecek

Başrollerini Cem Gelinoğlu ve Doğu Demirkol'un paylaştığı "Kardeşler Araştırma" filmi, 20 Mart'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Poll Films by Polat Yağcı ve 25 Film ortak yapımcılığında hayata geçirilen komedi filminin afişi sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Aksiyon ile mizahı harmanlayan yapımın oyuncu kadrosunda Güven Kıraç ve Eray Kaman da yer alıyor.

Senaryosu Koray Şahin, Murat Kaman ve Eray Kaman imzası taşıyan filmin yönetmenliğini de Şahin ile Murat Kaman üstlendi.

Film, İstanbul'da kendi halinde özel dedektiflik yapan ve uluslararası bir krizin ortasında kalan Orhan ve Erhan'ın hikayesini anlatıyor.