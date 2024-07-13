Kardeşler Sokak Ortasında Bıçaklandı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde kardeşler Hakan C. (44) ve Hasan C. (43), sokak ortasında tartıştıkları E.Ö. tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Arslanpaşa Mahallesi Çevik Sokak'ta meydana geldi. Hakan C. ve Hasan C. isimli kardeşler, iddiaya göre, E.Ö. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö., cebinden çıkardığı bıçakla iki kardeşi de yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralı iki kardeş ise yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı iki kardeş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis, şüpheliyi çok uzaklaşamadan yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.