Kardinal Pizzaballa'dan Gazze'ye Destek Mesajı

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Kudüs Latin Patriği Başpiskoposu Kardinal Pierbattista Pizzaballa, Gazze'deki Filistin halkına desteklerini dile getirerek, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sona ermesi temennisinde bulundu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Kardinal Pizzaballa, İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze kentinde yer alan Kutsal Aile Latin Kilisesi'nde yapılan Noel ayinine başkanlık etti.

İsrail'in ağır bombardımanını sürdürdüğü 14 aylık süre zarfında Gazze Şeridi'ne ikinci ziyaretini gerçekleştiren Kardinal Pizzaballa, yeniden Gazze'deki Filistinliler ile bir araya gelmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Kardinal Pizzaballa, ayinde şu ifadeleri kullandı:

"Umudunuzu kaybetmemelisiniz, çünkü Noel Bayramı umutlar bayramıdır ve Mesih nuruyla aranızdadır. Er veya geç bu savaş sona erecektir. Bu savaş bitince her şeyi yeniden inşa ederiz. Okullarımızı, hastanelerimizi ve evlerimizi yeniden inşa ederiz. Sizleri yalnız bırakmayacağımızdan emin olun, size destek vermek için her şeyi yaparız."

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.