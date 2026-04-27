KAREL ELEKTRONİK Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., 23 Şubat 2023 tarihinde Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'nu yayımladı. Raporda, pay sahipliği hakları, bilgi alma, genel kurul, oy hakkı, azlık hakları, kar payı ve pay devri konularında büyük ölçüde uyum sağlandığı görülüyor. Ancak bazı maddelerde kısmi uyum veya iyileştirme ihtiyacı bulunuyor.

Örneğin, genel kurul gündeminde bağışlardan yararlananlara yer verilmemesi, imtiyazlı oy hakkı bulunması, azlık haklarının genişletilmemesi, kurumsal internet sitesinde yabancı dilde tam içerik sunulmaması gibi eksiklikler tespit edildi. Ayrıca, etik davranış kurallarının henüz yayımlanmadığı, iç kontrol sisteminin iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiği, yönetici sorumluluk sigortasının bulunmadığı ve kadın üye oranı için politika oluşturulmadığı belirtildi.

Yönetim kurulu yapısında, üyelerin birden fazla komitede görev alması ve performans değerlendirme sisteminin olmaması gibi konular da raporda yer aldı. Şirket, menfaat sahiplerinin haklarını korumak için çeşitli mekanizmalar oluşturduğunu ancak bu alanda da iyileştirmeler yapılması gerektiğini ifade etti.